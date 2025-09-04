横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は４日、台風１５号に関する気象情報を発表した。神奈川県内は台風が最も接近する５日午後、広い範囲で大雨になる可能性があるとして、低い土地や地下施設の浸水、河川の氾濫、土砂災害などに警戒を呼びかけている。気象台によると、台風１５号は４日午後３時時点で宮崎市の南約８０キロにあり、１時間に約２５キロの速さで北へ進んでいる。中心気圧は千ヘクトパスカル、中心付近の最