「Pixel 10」シリーズのチップには、AI性能を強化したGoogle独自の「Tensor G5」が使われています。このTensor G5で多くのAI機能が実現するとのことで、一体どんな機能があるのかいろいろ試してみました。Google Pixel 10: 9 new AI features and updateshttps://blog.google/products/pixel/google-pixel-10-ai-features-updates/◆Magic Cue(マジックサジェスト)日本ではマジックサジェストという名前で紹介されているMagic Cue