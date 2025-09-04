ミュージカル『刀剣乱舞』新作公演となるミュージカル『刀剣乱舞』 〜静かなる夜半の寝ざめ〜が、東京・Kanadevia Hallにて12月14〜21日、福岡サンパレス ホテル＆ホールにて2026年1月9〜12日、大阪・SkyシアターMBSにて同年1月24日〜2月15日、東京凱旋公演となるKanadevia Hall公演を同年2月21日〜3月1日に上演することが決定。併せて、メインビジュアルが公開された。【写真】舞台『刀剣乱舞』、七海ひろきら出演「禺伝」が再