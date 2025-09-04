伊勢崎オートの5日間開催、ナイターG1「第32回ムーンライトチャンピオンカップ」は、4日に2日目が行われた。地元の伏兵・大月渉（36＝伊勢崎）が8Rで中村雅人、久門徹らSGタイトルホルダーを制して快勝。初日は6着スタートだったが、素早く軌道修正に成功した。レース後は「自分が着を取れるのだからエンジンはいいと思う」とニッコリ。「プレートを換えて乗り味が良くなった。周りの選手たちが手伝ってくれたおかげ」と感謝