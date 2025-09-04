テレビプロデューサー佐久間宣行氏（49)が3日放送の中京テレビ「人間研究所」（後11・59）に出演。斬新な企画アイデアを披露した。番組スタートから約5カ月が経過。改編期を乗り切り、長寿番組を目指すため、今回番組側が佐久間氏に“コンサル”を依頼した。中でも注目されたのが「今、伸びる企画編」。そこで佐久間氏は、「全くやっていないことをやってみたくて、恋愛リアリティーショーを作ってみたい」と切り出した。