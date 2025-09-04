陸上の世界選手権東京大会（１３日開幕）に向け、日本選手団は４日、主会場となる国立競技場での練習を公開した。３大会ぶりの表彰台を目指す男子４００メートルリレーについて、短距離担当の信岡沙希重コーチは、それぞれ１００、２００メートルで日本選手権を制して代表入りした桐生祥秀（日本生命）を３走、鵜沢飛羽（とわ）（ＪＡＬ）をアンカーに配する構想を明らかにし、「２人が間違いなく軸になる」と期待した。桐生は