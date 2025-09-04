「ソフトバンク８−０オリックス」（４日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが快勝で３連勝を飾った。２位日本ハムが勝ったため、優勝マジック点灯は持ち越しとなった。打線は初回に２死一、三塁のチャンスで栗原がライトへ先制６号３ラン。二回にも周東の適時打で追加点をあげた。六回に２点、七回にも２点を追加した。先発の上沢は初回１死一、三塁のピンチを招いたが杉本を一邪飛、中川を三ゴロに打ち取り、脱出する