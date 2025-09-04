9月3日放送のNACK5『三浦翔平 It's 翔 time』にて、三浦翔平が、EXILE TAKAHIROらとの家族ぐるみの交流を明かした。【関連】桐谷美玲、三浦翔平との“7回目の結婚記念日”報告SHOTに祝福の声「本当に素敵」「末長くお幸せに」この日の放送では、三浦が過去の出演作の主題歌を振り返りながら、当時の思い出などを語るという企画が行われた。三浦は、EXILEの「もっと強く」が主題歌となった2010年公開の映画『THE LAST MESSAGE 海猿