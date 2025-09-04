チェルシーの若き逸材にサウジアラビアのクラブが興味を示している。『UOL Esporte』によると、チェルシーに所属する21歳のブラジル代表MFアンドレイ・サントスにサウジアラビアのアル・カーディシーヤが接近しているという。A・サントスはヴァスコ・ダ・ガマの下部組織出身で2022年1月にトップチーム昇格を果たすと、2023年1月には1200万ユーロの移籍金でチェルシーに完全移籍。労働許可証の問題により2023年3月に古巣にレンタル