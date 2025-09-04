º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËBIG6¤Ï¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¨ÀïÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢²áÌ©ÆüÄø¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¥¹¥«¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£¡ØDaily mail¡Ù¤Ç¤Ï»Ô¾ì¤¬ÊÄËë¤·¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÁ°Àþ¤ÎÀïÎÏ¤òÄ´ºº¡£º£²Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÇÆ¸¢Ã¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÊÑ²½¤Ï¥é¥ä¥ó¡¦¥Á¥§¥ë¥­¤Î²ÃÆþ¤È¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö¤ÎÉüµ¢¤À¤í¤¦¡£¥Á¥§¥ë¥­¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤ÇÁá¡¹¤ËÎ¥Ã¦¤È¤Ê