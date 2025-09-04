先月２８日、山形県酒田市で、横断歩道を渡っている途中に車にはねられ意識不明の重体となった中学３年生の女子生徒は、９月４日午後の時点で、容体が変わったとの情報はありません。今も意識不明の状態とみられます。 【画像】事故現場と事故の状況を図で振り返る 先日お伝えしたように、交通事故は発生から２４時間以内に死者が出ると「死亡事故」として扱われます。今回の事故は発生から一週間が過ぎていることから、通常は被