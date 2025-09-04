テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが４日に自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。桝田アナはインスタグラムに「『はい！テレビ朝日です』衣装」と書き始め、ボルドー色のブラウスにタイトスカ―トを合わせたコーデを披露。「ブラウス秋を先取りしたボルドー色のブラウス袖のフリルのボリュームが可愛いですタイトスカート生地に触れるとカラッとした風合いの質感シワになりにくく軽くて、快適に過ごせます