4日、新潟市西区で女性が軽トラックとブロック塀に挟まれる事故がありました。女性は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。 4日午後2時半ごろ、新潟市西区内野西1丁目の市道で付近の住民から「女性が軽トラックと塀の間に挟まれている」と消防に通報がありました。警察によりますと、34歳の女性が軽トラックを駐車して下りたところ、軽トラックが後ろに動き出し、止めようとして荷台部分とブロック塀の間に挟まれたとい