◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・岐阜）巨人のＴ・キャベッジ外野手が来日初のセンターに入った。５回１死一塁から代打で登場し、右中間への二塁打をマーク。６回の守備から中堅に入った。１死でヤクルト・伊藤の鋭いライナーをランニングキャッチし、軽快な動きを披露した。来日１年目の今季はここまで両翼を守ってきたキャベッジ。出場１０３試合目で新境地を開拓した。