◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・岐阜）６回から３番手で登板した平内龍太投手が７回に１０点目を奪われた。７回先頭の岩田幸宏外野手に中前打、送りバントでの１死二塁から浜田太貴外野手にこの試合３本目のヒットとなる右中間二塁打を打たれ、１０点目を追加された。