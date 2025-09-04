女優の橋本環奈が主演を務める映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)のの最終予告映像が、公開された。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』今回公開されたのは、前作で“カラダ探し”に挑んだ高校生たちの姿から始まる最終予告映像。3年前、深夜の学校に突然集められた性格もグループも異なる6人のクラスメイトたち。それぞれ孤独を抱えていた彼らは、次第に仲間としての友情を育み、繰り返す死のループ“カラダ探し”を終