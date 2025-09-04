オリックス戦に先発したソフトバンク・上沢＝みずほペイペイドームソフトバンクが3連勝でオリックス戦の今季勝ち越しを決めた。先発の上沢は8回4安打無失点と力投して11勝目。打線は一回に栗原の6号3ランで先制し、六、七回に2点ずつ加えて突き放した。オリックスは投打に振るわなかった。