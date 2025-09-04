“ある自治体の保養所”の1泊の金額、なんと「4400円」。秋の行楽シーズン、この秋は3連休が4回もあり、物価高でもお得に泊まれる「自治体の保養所」が今、狙い目です。【写真で見る】一泊4400円も保養所が安いワケお得！素泊まり1泊4400円の保養所もまずは、東京・港区の保養所です。神奈川県・箱根町にある「大平台みなと荘」では、お食事がしゃぶしゃぶコースなどの3つのコースから選べたり、露天風呂がついて、大人1人あた