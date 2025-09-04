マンチェスター・シティは4日、日本女子代表（なでしこジャパン）MF長谷川唯と2029年まで契約したことを発表した。現行契約の2027年までの契約を2年間延長した形となる。昨シーズンの長谷川は、ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）全22試合にスタメン出場。第1回フェスティバル・オブ・ウィメンズ・フットボール・アワード（FWF・アワード）やエティハド・プレイヤー・オブ・ザ・シーズン（クラブ年間最優秀選手）を受賞するな