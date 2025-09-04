陸上の世界選手権（１３日開幕）に向けた日本代表の公開練習が４日、会場の国立競技場で行われた。６月に日本国籍を取得し、混合１６００メートルリレー代表の青木アリエ（２１、旧姓フロレス）は日の丸が描かれた赤いユニホームを着用して汗を流し、「やっと日本国籍が取れた実感がわいた」と笑顔を見せた。父が日本とペルー、母はペルーとイタリアにルーツを持ち、自身は静岡県で生まれ育った２１歳。ペルー国籍だった５月に