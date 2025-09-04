俳優田村亮（79）が4日までに公式サイトで、舞台「リア王2025」（東京・三越劇場）の降板を伝え、謝罪した。田村は、4日開幕の「リア王−」でケント役を務める予定だったが、初日前日の3日に瀬田吉史への代役が発表されていた。田村は自身のサイトで「三越劇場公演『リア王』、私、降板する事に決断致しました」と伝え、「私のファンの方々はじめ、シェイクスピアの『リア王』を好きな方々。そして出演者、スタッフ、関係者の方々