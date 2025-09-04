8月29日（金）に逝去した馬主・松本好雄氏を悼み、阪神競馬場に献花台と記帳台が設けられることが発表された。松本氏は一般社団法人阪神馬主協会会長を歴任し、個人馬主として初めてJRA通算2000勝を達成するなど、競馬の発展に多大な功績を残した。長年の貢献に敬意を表し、阪神馬主協会と阪神競馬場の共催により献花台・記帳台の設置が決まった。設置期間は9月6日（土）、7日（日）、13日（土）、14日（日）、15日（祝月）