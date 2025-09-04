25年前、9月の東海豪雨。被害拡大の原因は、今回の台風15号でも警戒が呼びかけられている「線状降水帯」でした。 【写真を見る】“リモコン1つ 10秒で止水” 東海豪雨で6億円の被害受けた工作機械メーカー 教訓に｢浸水しないドア｣開発 愛知・清須市 （視聴者映像）「洪水だよ！わかる⁉」 （記者 2000年9月）「決壊した現場からは、茶色く濁った水が付近の住宅街に次々に流れ込んでいます」東海地方の約7万棟