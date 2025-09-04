女優の木竜麻生（31歳）が、9月4日に放送された情報番組「ぐるっと関西 おひるまえ」（NHK大阪）に出演。夜ドラ「いつか、無重力の宙で」で共演した森田望智について「本当に太陽みたい」と語った。9月8日スタートの夜ドラ「いつか、無重力の宙で」に出演する木竜麻生が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。元天文部である4人の人物を木竜麻生、森田望智、片山友希、伊藤万理華が演じており、1話から、木竜と森田は同じシーンが