おととし、中野市で住民の女性2人と警察官2人が殺害された事件で殺人などの罪に問われている男の裁判員裁判が4日、長野地方裁判所で始まり、男は起訴内容について「黙秘します」と答えました。裁判後、青木被告の弁護人は被告が初公判当日になって「黙秘権を行使したい」と考えるようになったと明らかにしました。 リポート「午前9時前です。初公判を前に長野地裁には傍聴券を求めて大勢の人が集まっていて注目度の高さが