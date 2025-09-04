阪神は４日、５日から７日の対広島（甲子園球場）の当日券について、発売がないことを発表した。「入場券をお持ちでない方はご入場いただけませんので、ご注意ください」と呼びかけた。阪神は２年ぶりリーグ制覇が目前。同３連戦で優勝が決まる可能性もある。