東京電力の小早川智明社長が柏崎市の桜井市長を訪れ、柏崎刈羽原発6号機の再稼働後、1号機から5号機について「2年を待たずに廃炉を含む検討に入る」と表明しました。これまで「2年以内」としていた計画を前倒しにした形です。9月4日、柏崎市役所を訪ねた東京電力の小早川社長など経営陣。桜井市長に次のように伝えました。〈東京電力小早川智明社長〉「6号機の再稼働後、2年を「待たずに」前倒しを図り、1から5号機に関して廃炉