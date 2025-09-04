小中学生の不登校は、35万人に迫る勢いで増え続けています。わが子が不登校になったとき、「私の育て方が悪かったのでは」と自分を責めてしまう保護者は少なくありません。また、子どもの性格や特性に原因があると考える保護者もいるでしょう。しかし、本当にそれだけが原因なのでしょうか。『学校が合わない子どもたち それは本当に子ども自身や親の育て方の問題なのか』（前屋毅 著）の取材によると、保護者が「昭和タイプ」と呼