「ディズニーストア」は、8月26日（火）から、秋の味覚“さつまいも”をテーマにした、チップ＆デールデザインのお菓子がそろう新コレクション「SWEET POTATO FLAVOR」を、全国の店舗と公式オンラインストアで順次発売中だ。【写真】キャラクターフェイスの形！キュートな“巾着入りのクッキー”の中身■「カントリーマアム」には仕掛けも今回発売された「SWEET POTATO FLAVOR」は、秋らしいほっくりとした色合いのパッケー