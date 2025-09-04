春季キャンプやスタジアムボランティアなど、くふうハヤテを多々取材している松下晴輝キャスター。今回、プロ野球・くふうハヤテの試合中に球場で放送される場内アナウンスを体験できることに。本業でもある声を使った仕事ですが、スポーツ実況などとは違った面で試合を盛り上げるコツがありました。 【写真を見る】「めっちゃ完璧です！」とプロも絶賛 くふうハヤテのスタジアムDJに松下アナが挑戦！=静岡 今シ