福岡県警筑紫野署は4日、筑紫野市の女性が警察官や検事を名乗る偽電話詐欺に遭い、通帳やお金をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、3月23日、被害者宅固定電話に大阪府警の警察官を名乗る男から電話があった。「あなた名義の携帯電話が悪用されている。事件の犯人を逮捕したところ、あなたも仲間であることが分かったため、あなたの資産を捜査する必要がある」などと言われた。さらに、検事を名