静岡市は子育て支援センターのイベントや講座について、新たなWEB予約サービスの実証実験を始めました。子育て中の親たちが利用しやすい仕組みづくりが広がっています。 【写真を見る】「泣いても落ち着いて予約できる」静岡市が子育て支援でWEB予約サービス「ジモイク」を試験導入=静岡市 静岡市の子育て支援センター小百合で行われたのは、手形や足型をとって祖父母への手紙を作るイベントです。静岡