子どもから大人まで世代を超えて「絵本」を楽しめるイベントが静岡県掛川市で始まりました。 【写真を見る】子どもから大人まで世代を超えて「絵本」を楽しめるイベント「絵本とわたしの物語展」 「絵本とわたしの物語展、掛川展の開幕です」 「絵本とわたしの物語展」は「子どものもの」と思われがちな絵本を中高生や大人にも親しんでもらおうと開かれたイベントです。 会場にはさまざまな国の絵本約600点がテーマごと