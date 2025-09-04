林業で十分に活用されなかった木材などを加工し再利用する工場が静岡県小山町に完成しました。新工場は、山で生まれるエネルギーや資源を無駄にしないことを目指しています。 【写真を見る】林業で十分に活用されなかった木材などを加工し再利用する工場 新しい工場は事業費約24億円をかけ整備されました。 これまでの林業では広葉樹などの雑木や曲がった木などは使いきれずに山に放置され、次の世代の植林作業の妨げにも