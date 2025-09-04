暴力団事務所に対して家宅捜索に入ると事前に伝えたとして、静岡県警は9月4日、静岡県東部の警察署に勤務する50代の男性警部補を懲戒処分にしたと発表しました。男性警部補は4日、地方公務員法違反の疑いで書類送検されました。 【動画】「事件に影響ないと考えた」暴力団に家宅捜索を事前漏洩 50代男性警部補を懲戒処分=静岡県警 減給10分の1、1か月の懲戒処分を受けたのは県東部の警察署に勤務する50代の男性警部補です。 監