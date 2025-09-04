鹿児島県沖にあった熱帯低気圧は、9月4日未明、台風15号に変わり、現在、北上を続けています。この台風の影響で気象庁は、静岡県にも線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が高まる恐れがあるとして警戒を呼び掛けています。 【写真を見る】台風15号 5日に静岡県最接近か 8月に浸水被害の天竜区では住民から不安の声 =浜松市 気象庁によりますと台風15号は、現在、鹿児島県の種子島付近の海上を北よりに進んでいるとみられます。こ