９月４日午後、近畿日本鉄道の名阪特急「ひのとり」の車内で、壁面パネル１枚が落下する事案が発生しました。けが人はいませんでした。近鉄によりますと９月４日、午後３時に大阪難波駅を出発した近鉄名古屋行きの特急「ひのとり」で、午後３時半ごろ、「客室間の通路でパネルが落ちている」と乗客から車掌に申告がありました。車掌が確認したところ、１号車（プレミアム車両）のデッキの壁面パネルが、約１．８ｍの高さから落下し