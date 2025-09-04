◇パ・リーグロッテ−日本ハム（2025年9月4日ZOZOマリン）ロッテの4年目・松川虎生捕手（21）が、今季初めて1軍出場を果たした。この日1軍に初昇格。7回の守備からマスクをかぶり、8回の打席は右飛だった。試合前には室内での打撃練習などで汗を流し「コンディションはばっちりです。（1軍は）今年初めてなんで。残り（シーズンは）少ない。与えられたチャンスで、必死に泥くさくやることが一番大事。なんとしてでも結