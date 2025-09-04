お笑いコンビ「TKO」木下隆行（53）が4日にまでに自身のX（旧ツイッター）を更新。あの番組から“出禁”宣告を受けた件について言及した。お笑いタレント・有吉弘行がパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」で、木下が9月からタイに移住するという話題となった。これに有吉は「まだテレビ出ちゃダメなの?ダメってことはないの?ただ単純に嫌われてるだけ?木下呼べばいいじゃん、呼ぶ?」と提案していた