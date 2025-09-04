JR西日本は4日、台風15号による大雨が予想されるため、姫新線姫路（兵庫県）―新見（岡山県）間、関西線亀山（三重県）―加茂（京都府）間、岡山県の津山線岡山―津山間、吉備線岡山―総社間、因美線智頭（鳥取県）―津山間で5日始発から運転を取りやめると発表した。JR四国も5日始発から徳島、高知両県の一部区間を計画運休すると発表。天候回復後、線路に異常がなければ午前10時以降順次再開するとしている。JR四国による