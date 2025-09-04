◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年9月4日岐阜）巨人の浅野翔吾外野手（20）は4日のヤクルト戦（岐阜）で5回表から中堅守備に入って途中出場するも、5回裏の初打席で凡打すると、そのままベンチに下がった。浅野は1―9で迎えた5回表に中堅の守備についた。「2番・中堅」で先発出場して2打数無安打だった若林に代わっての出場だった。5回表に守備機会はなく、その裏、1死満塁で入った初打席では相手先発右腕・吉村の初