シンガポールで開幕した将棋の第73期王座戦5番勝負で、挑戦者の伊藤匠叡王と対戦する藤井聡太王座＝4日（日本将棋連盟提供）将棋の第73期王座戦5番勝負第1局は4日、シンガポールで指され、後手の藤井聡太王座（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将との七冠＝が66手で挑戦者の伊藤匠叡王（22）を破って先勝した。藤井王座の海外対局は2023年、ベトナムでの棋聖戦5番勝負以来2度目。藤井王座は今シリーズ、3連覇を目指す。