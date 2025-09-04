大分労働局長（左）に答申する大分地方最低賃金審議会の井田雅貴会長＝4日午後、大分市47都道府県の最低賃金（時給）の2025年度改定額が4日、出そろった。共同通信の集計によると、8割に当たる39道府県が国の示した引き上げ額の目安を超えた。上乗せ額の最大は熊本の18円。大分が17円、秋田が16円で続いた。時給は、最高が東京の1226円で、最も低いのは高知、宮崎、沖縄の1023円。全都道府県で初めて千円を突破する。目安を超