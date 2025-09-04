秋篠宮家の次女佳子さまは４日、東京都中央区の日本橋三越を訪れ、総裁を務める日本工芸会が主催する第７２回日本伝統工芸展を鑑賞された。会場では陶芸や漆芸、金工などの工芸品計約５５０点を展示。佳子さまは、総裁賞受賞者の和泉香織さんが製作した、藤の花をイメージしたガラス製の重箱を前に、「最初に見た時に、まさに藤棚の下を歩いているように感じました」と感想を伝えられた。