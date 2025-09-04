台風15号の影響で、5日（金）にかけて西日本や東日本は大雨災害に厳重な警戒が必要です。台風情報です。台風15号は、4日（木）夜は九州の東にあります。九州や四国が風速15メートル以上の強風域に入っています。台風はこのあと進路を東寄りに変えて、5日は四国や近畿、東海にかなり接近し、上陸する恐れがあります。まだ予想に幅がありますので、常に最新の情報で進路を確認するようにしてください。今回の台風の特徴は中心からや