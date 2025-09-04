第６回ゴールドジュニア・Ｓ３は４日、大井競馬場で２歳馬６頭が１４００メートルを争った。単勝１・１倍の圧倒的１番人気に推されたゴーバディが直線で抜け出し、ドキドキに１馬身１／４差をつけて優勝。同馬だけでなく吉井章騎手（２４）、マテラスカイ産駒いずれもうれしい重賞初制覇となった。１、２着馬にはハイセイコー記念・Ｓ１（１１月１２日、大井）への優先出走権が与えられた。◇ゴーバディ父マテラスカイ、母ゴ