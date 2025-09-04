ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時30分～17時、火～金曜日15時30分～17時35分）、9月4日の放送にノンフィクション作家の常井健一が出演。コメの増産路線へ向かおうとする石破政権の農業政策、米価の高騰が抱える問題などについて解説した。 長野智子「2025年産米、スーパーの店頭に並び始めまして。24