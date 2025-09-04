こちらは絶滅の可能性が高いといわれる国の天然記念物エラブオオコウモリです。鹿児島県屋久島町の口永良部島では、このコウモリとともに自然環境を守る活動が10年以上前から続いています。 子どもたちの前に現れたのは、夜空を飛ぶエラブオオコウモリです。 屋久島町の子どもたちにその生態を知ってもらおうと、環境省と地元NPOが観察会を開きました。 エラブオオコウモリは、口永良部島とトカラ列島に生息するオオコウモリの