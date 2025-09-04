小動き、この後の米指標発表や明日の米雇用統計待ちにドル円１４８円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、小動き。週前半に警戒感を高めた各国長期債利回り上昇の動きは次第に落ち着いてきている。きょうは英米長期債利回りは低下している。欧州株や米株先物・時間外取引は概ねプラス圏で落ち着いた値動き。為替市場ではややドルが買い戻されている。ドル円は148円台前半で底堅く推移。ユーロドルは1.16台後半