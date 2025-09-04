◆大波多美奈気象予報士 4日午後6時時点で、台風１５号は宮崎県のすぐ東の海上にあり、１時間に２５キロの速さで北に進んでいます。 この時間、大分県のほぼ全域が風速１５メートル以上の強風域に入っています。中心気圧は１０００ヘクトパスカルで台風としてそれほど勢力が強いわけではありませんが、活発な雨雲を伴っています。 このあとの雨雲の予想です。 現在は南部の沿岸を中心に雨が強まっていて、あと数時間は県